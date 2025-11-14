EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

EL NEGOCIAZO DE LOS OBLIGADOS TRANSBORDOS.

Ya sabemos que Layda Sansores es una mentirosa. Lo preocupante es que no deja de mentir. Ahora busca engañar a los campechanos haciéndoles creer que es razonable y sensata porque no pagarán más de dos transbordos, pero la realidad es que no deberían pagar ninguno, como pasa con los sistemas de transporte público modernos y funcionales. ¿Por qué el doble cobro? Lo expuso muy claro el diputado mocista Pedro Armentía López:

“Lo que no les quieren decir de frente (a los campechanos) es que los transbordos no los pueden eliminar porque la corrida financiera del Ko’ox está basada en un ticket promedio de 18 pesos por persona que se suba. Como no pueden incrementar la tarifa que cobran a los usuarios, se inventan la figura de transbordo para que cada uno de los campechanos pague otros 18 pesos y así poder pagar los créditos que adquirieron los transportistas.”

En otras palabras, la “modernidad” del transporte público la pagarán los usuarios, no Layda Sansores que lo cacarea como obra propia —aunque no pudo siquiera hacer paraderos decentes para los usuarios—, ni los transportistas que se llevarán jugosos dividendos una vez que liquiden los créditos adquiridos para unos camiones que no son funcionales para las calles de nuestras colonias. Por eso los improvisados paraderos están tan lejos de ellas. Engaño tras engaño…

NO HAY MANERA DE CONTROLAR TRANSBORDOS.

Desde el 24 de abril advertimos en este espacio advertimos que Layda Sansores estaba mintiendo a los campechanos con sus anuncios de supuestos avances del Ko’ox, pues no se hacía nada para modernizar la señalización, repavimentación, la infraestructura, los semáforos ni la metodología para el cobro digital. El tiempo nos dio la razón, y así lo terminó de corroborar Pedro Armentía López:

“¿Por qué engañar? Hoy es gratis, en enero ya no. El problema que dicen que solo les cobrarán hasta dos transbordos es falso… no está lista la telemetría, no tienen certeza de cómo van a definir quién ya se subió a 1, 2, o a 3 rutas. Ya gastaron 42 millones de pesos en INATEL, la cual ya se fue y ahora quedó BINDEN… Que venga el titular del Artec y le de respuesta a la ciudadanía… lo que importa es que la gente llegue a su destino en tiempo y forma, eliminar transbordos, la problemática en los paraderos y que este proyecto funcione.”

Los campechanos tendrán que ser más energéticos para no pagar transbordos, y hasta que el sistema opere al 100 por ciento. Demasiado desmadre han padecido por la pésima planeación de “los expertos” que contrató Layda Sansores, quienes han hecho del transporte público un cochinero que sigue sin operar. ¿Hasta cuándo? Ánimo Campeche, que solo restan 670 días de pesadilla sansorista.