¡SIGUE LA CENSURA! JUECES SE SOMETEN Y NIEGAN DERECHO A DEFENSA A JORGE GONZÁLEZ

En Campeche, la justicia volvió a mostrar su rostro más servil. A Jorge Luis González Valdez, periodista y exdirector de Tribuna, se le negó el derecho elemental de defenderse. Durante la audiencia, cuando intentó exponer sus planteamientos, la magistrada Concepción Canto Santos lo interrumpió con una frase lapidaria: “la audiencia ya terminó”. Así, sin escuchar sus argumentos, sin permitir réplica ni defensa, la Sala Penal y Especializada en Adolescentes ratificó la censura que lo obliga a someter a revisión previa cualquier información o comentario sobre la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

La resolución, firmada también por los magistrados José Enrique Adam Richaud y Virna Caballero, confirma que el Tribunal Superior de Justicia no actúa con independencia, sino con obediencia política. Lo que Esteban Hinojosa, secretario de Bienestar, reconoció públicamente —que el movimiento busca jueces “que estén de acuerdo con ellos”— se cumple hoy con precisión. La justicia campechana ya no protege derechos, protege intereses.

El fondo del caso es claro: sin sustentar daño alguno, la gobernadora acusa, y los jueces castigan. Se utiliza el sistema judicial como herramienta de intimidación contra la prensa crítica. Lo que se le niega a Jorge González Valdez no es un trámite procesal, es su derecho a hablar, a cuestionar, a informar. Y lo que los jueces han hecho no es impartir justicia, sino confirmar que en Campeche, la independencia judicial está rendida ante el poder político.