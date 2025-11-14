“ES MENTIRA QUE CAMPECHE SEA EL ESTADO MÁS SEGURO”: MEDINA FARFÁN

▪ “NOS QUIEREN ENGAÑAR CON UN MUNDO ROSADO QUE NO EXISTE EN #CAMPECHE”

Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del PRI en Campeche, afirmó que la gobernadora Layda Sansores, la secretaria de Gobierno Elisa Hernández, la secretaria de Seguridad Marcela Muñoz y el fiscal Jackson Villacís sostienen un discurso falso sobre la situación de seguridad en la entidad. Señaló que mientras el gobierno insiste en presumir supuestos logros, las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una realidad completamente opuesta. Medina Farfán retó públicamente a la gobernadora y a su equipo a un debate abierto para confrontar datos y demostrar ante el pueblo quién dice la verdad.

El dirigente priista destacó que entre 2022 y 2025 los hom¡cid¡os perpetrados con @rm4 de fuego aumentaron cerca de 127 por ciento, un indicador que evidencia la frecuencia creciente de ej¢cuç¡on¢s en calles, colonias y comunidades. Cuestionó que la autoridad compare a Campeche con estados sumidos en crisis extremas, cuando las familias campechanas enfrentan as¢$in^tos a plena luz del día y un clima de v¡ol¢nc!a que no ha sido contenido. Sostuvo que la presencia del cr¡m¢n organizado se fortalece mientras el gobierno, dijo, mantiene un relato que no corresponde a la vida diaria de la población.