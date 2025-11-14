viernes, noviembre 14, 2025
¡IMPARABLE LA VIOLENCIA! CONFIRMA LA FISCALÍA EJECUCIÓN EN LA PABLO GARCÍA

Mediante un comunicado que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió, la Policía Estatal confirmó que ayer en la noche fue ejecutada una persona en la colonia Pablo García. No informa de detenidos.

Como informamos desde el lugar de los hechos, la víctima iba a bordo de una motoneta color negro en la calle 23, entre 8 y 10, y recibió de 3 a 5 impactos de bala. En el boletín, se señala que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales realizaron el procesamiento correspondiente, la búsqueda y fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo.

