¡ESTO NO ES DINAMARCA! PROTESTAN POR FALTA DE MEDICINAS, INSUMOS Y PAGO EN EL HOSPITAL “NICOLÁS” DEL IMSS BIENESTAR

En un video, el medio Dirmedal México compartió que trabajadores del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” del IMSS Bienestar se manifiestan por falta de medicamentos, insumos y pago, y cuestionan a pacientes que esperan afuera.

Familiares de pacientes respondieron que no a la pregunta de si están conformes con tener que comprar medicinas cuando el Gobierno se los tiene que dar.

Los inconformes recalcaron: “Esto no es Dinamarca, no nos pagan, no hay medicamentos, no hay sábanas y no hay ropa, por eso nos manifestamos”.

