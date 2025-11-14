EL TREN AL RESCATE

En este Gobierno chimotrufiesco, así como dicen una cosa dicen otra, y sí como hacen una cosa, al rato lo vuelven a deshacer…

“Ahora resulta que para componer todo el desgarriate que han provocado los genios foráneos que diseñaron el sistema de transporte Ko’ox, se va incorporar el Tren Ligero para atender a esas zonas en donde no llegan los autobuses chinos. Van a incrementar el número de corridas, y probablemente ofrezcan un precio especial a los locales, como un estímulo para más personas lo aborden” platicó el poeta Casimiro a sus amigos.

–“De verdad que no los entiendo, respondió de inmediato el bolero don Memín. ¿Pues no que ese trenecito no iba a formar parte del sistema de modernización del transporte, sino que era una conexión entre el Tren Maya y el Centro Histórico de la ciudad?” interrogó.

–“Parece que no te has acostumbrado a este Gobierno chimotrufiesco, le respondió doña Chela. Así como dicen una cosa dicen otra, y así como hacen una cosa, al rato lo vuelven a deshacer. Esto solo confirma que no hay planeación y que solo viven de ocurrencias, porque, así como puede funcionar esa propuesta, puede que no funcione” remató.

–“El recorrido del Tren Ligero puede enlazar a los habitantes de Siglo XXI, Héroe de Nacozari, El Huanal, Santa Lucía, Siete de Agosto y San Francisco, pero la gente no lo aborda porque es caro. Esos 18 pesos equivalen a la mitad de lo que te cobra un Didi para cubrir esas pequeñas distancias, son más rápidos y más seguros, así que deberán plantear mejor las cosas y dejarse de ocurrencias” expresó medio molesto don Julián.

–“Lo cierto, intervino Casimiro, es que nadie ha dicho que el proyecto del Tren Ligero no podría funcionar para nuestra ciudad. Lo que hemos repetido hasta el cansancio es que faltó planeación. Si ese trenecito llegara hasta la Universidad, hasta Lerma o hasta el Tecnológico, otro gallo nos cantara, y sí habría necesidad de abrir más corridas, pero el tramo actual es muy limitado, y el precio muy alto” matizó.

–“En resumidas cuentas, agregó don Memín, ni ellos mismos saben lo que quieren ni lo que pueden hacer. Se la pasan de ocurrencia en ocurrencia, y mientras tanto el sistema de movilidad urbana de nuestra capital, es de las peores del país, Ojalá que algún día se les prenda el foco, y empiecen a hacer bien las cosas” remató.