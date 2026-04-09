 “NO PERDÍ LA FE”: RESCATAN A MINERO CON VIDA TRAS ESTAR 13 DÍAS ATRAPADO BAJO TIERRA

“No perdí la fe”. Con esa frase, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, describió el momento en que fue rescatado tras permanecer 13 días atrapado por un derrumbe en la mina de Santa Fe, en Sinaloa. El trabajador, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue localizado con vida en condiciones extremas.

Tras su rescate, fue estabilizado por paramédicos en el sitio y trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud se mantiene bajo observación tras el prolongado encierro.

El operativo fue coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, brigadas de Protección Civil de Jalisco y autoridades del Gobierno de Sinaloa. Durante 13 días se realizaron trabajos continuos para desalojar agua y material que impedían el acceso.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el sitio también fue localizada otra víctima sin vida, cuyo rescate requirió maniobras de bombeo para permitir la intervención de buzos. Además, reconoció la labor del Ejército Mexicano y la resistencia del minero.