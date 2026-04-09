INDIGNACIÓN EN TENABO: ASESINAN A BALAZOS A PERRITO EN KANKÍ

Un caso de maltrato animal ha generado enojo en la comunidad de Kankí, en el municipio de Tenabo, luego de que un perrito fuera asesinado a balazos. El hecho fue denunciado públicamente en redes sociales por su dueña.

La afectada, identificada como Candelaria Ek, compartió un mensaje en el que lamentó la pérdida de su mascota, llamada Rocki, a quien describió como parte fundamental de su familia. En su publicación expresó la impotencia por lo ocurrido y aseguró que, de haber existido algún problema con el animal, habría asumido la responsabilidad.

De acuerdo con su testimonio, el perro era de gran tamaño, pero no agresivo. Señaló que era juguetón, alegre y acompañaba constantemente a su familia, además de convivir con quienes se acercaban sin representar un riesgo. La denuncia generó indignación entre cibernautas, quienes manifestaron su rechazo ante el acto y exigieron justicia por el caso, señalando la necesidad de atender y sancionar este tipo de violencia contra los animales.