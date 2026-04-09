RENUEVAN TAPAS DE REGISTRO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CAMPECHE PARA EVITAR ACCIDENTES

Más de 60 tapas de registro pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, fueron renovadas para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas, en coordinación con la empresa GOVERDI, informó la presidenta del Ayuntamiento de Campeche, Biby Rabelo de la Torre.

La colocación y sustitución de tapas de registro se realizaron en el primer cuadro de la ciudad,enfocados en las que presentaban daños o ausencia, representando un riesgo constante para la ciudadanía en calles del Centro Histórico. Estas acciones buscan prevenir accidentes y mejorar la imagen urbana, además de garantizar condiciones seguras para habitantes y visitantes, por lo que se pidió a la población transitar con precaución en las zonas intervenidas.

Los trabajos comenzaron en la calle 53 y avanzarán de manera progresiva por la calle 55 y otras arterias principales, con la meta de instalar 66 nuevas tapas de alta resistencia. Durante un recorrido de supervisión, la alcaldesa verificó el avance de las cuadrillas y la calidad de las estructuras colocadas.