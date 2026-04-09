SENADORA DE MORENA SE COMPARA CON GOKÚ Y RECIBE PUROS “KAMEHAMEHA” DE CRÍTICAS

En una cápsula divulgada en sus redes sociales, el medio ADN Noticias mostró un video donde la senadora morenista Ana Lilia Rivera se comparó con el personaje de caricatura Gokú, de quien, afirmó que “es más fuerte cuando está al límite de la muerte, tiene que llegar a ese nivel para subir de niveles”.

Entonces siempre pienso, que en cada batalla donde me derrotan siempre me levanto más fuerte, porque soy como Gokú, agregó la legisladora, a lo que ADN Noticias le respondió que “para ser guerrero Z no basta con gritar. Gokú protegía a todos, pero usted llama estúpidos a los periodistas que la cuestionan, lo que no es un ‘ultrainstinto’, sino un ‘ultraberrinche’”, y la criticó por creer que la política es anime de Dragon Ball.

Al respecto, el periodista Luis Cárdenas replicó dicha declaración de la senadora de Morena, incluso recreando un “kamehameha”, y refirió que la escena generó polémica, mientras usuarios señalan que hay temas más urgentes en el país.