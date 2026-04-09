ALQUIER HABITANTE DE CHUINÁ PUEDE DESMENTIR LAS “CUENTAS ALEGRES” DE ADDA SOLÍS: MEDINA FARFÁN

-Supuesta derrama de $15 millones no tiene datos objetivos ni cuantificables en una comunidad sin infraestructura turística

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, expresó que la supuesta derrama de 15 millones de pesos en Chuiná durante los 5 días de festejos religiosos que dio a conocer la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, carece de datos objetivos, cuantificables y comprobables, ante lo cual cualquier habitante de la comunidad puede desmentir dicha información.

Para sustentar su duda sobre la versión de la funcionaria, indicó que Chuiná carece de infraestructura turística suficiente, pues no hay hoteles, casas de renta, hospedaje formal ni restaurantes que respalden ese nivel de ingresos.

Medina Farfán afirmó que se trató de un dato sacado de la manga, de “cuentas alegres” para justificar la mala temporada turística para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios en el Estado. Que, en los hechos, ha sido negativa para el sector hotelero y prestadores de servicios en el estado. Criticó que se difundan datos sin veracidad ni confiabilidad, al advertir que esto representa un intento de engañar a la ciudadanía, y recriminó que el Gobierno Estatal de Morena ha fallado en materia turística y “nos quiere ver la cara”, lo cual no podemos permitir.