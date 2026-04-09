SALE DEL CERESO LA VICTIMARIA DE MOTOCICLISTA

Ciudad del Carmen.- Mientras el motomandadito Jacobo Rodríguez, de 35 años de edad y quien permanece en un hospital de la Ciudad de México en proceso de recuperación por las lesiones que sufrió, Luz María, la joven que, enfiestada, lo atropelló en Playa Norte el pasado viernes 20 de febrero salió del Cereso gracias a un acuerdo económico.

Por el convenio, un juez modificó las medidas cautelares de prisión preventiva justificada a libertad con la condición de no abandonar la ciudad, a favor de la joven de 21 años, originaria de Veracruz, acusada de lesiones a título culposo y quien pasó un mes y 18 días en reclusión.

Así, alrededor de las 13:15 horas, Luz María apareció en las escalinatas del penal carmelita, donde la esperaban sus abogados Edgar Recino y César Ávila Chi, quien fungía de cargamaletas y custodio al acompañarla en todo momento.

Vía: Visión Política Noticias.