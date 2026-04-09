JUSTICIA SELECTIVA; LIBRE QUIEN ATROPELLÓ A CHOFER DEL KOÓX Y PRESAS LAS DEL 8M

Campeche.- A través de un mecanismo alterno, el conductor que atropelló con su automóvil a un conductor del sistema Ko’ox en la avenida Gustavo Díaz Ordaz, logró un acuerdo reparatorio por el delito de l£sion£s, dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

La corporación informó que la Dirección “A” de la Vicefiscalía de Control Judicial obtuvo que el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, mediante dicho convenio, ordenó a José “N” el pago de la reparación integral del daño a favor de S. A. P. P.

Como se recordará, los hechos se registraron el 2 de abril del presente año sobre la avenida Díaz Ordaz, en la colonia La Ermita de San Francisco de Campeche, donde el imputado y la víctima sostuvieron una discusión.

Posteriormente, al momento en que José “N” abordó su vehículo marca Toyota para retirarse del lugar, se suscitó un incidente que derivó en que la víctima resultó con l£sion£s.

El imputado quedó a disposición de la Unidad de Atención Temprana de esta institución, donde se realizaron las diligencias legales correspondientes, el 4 de abril fue presentado en audiencia inicial y, a través de su defensa, solicitó la ampliación del término constitucional para ser reanudada el día 9, donde mediante un mecanismo alterno se resolvió el acuerdo reparatorio.