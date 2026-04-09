¡OTRA VEZ DOS BOCAS! SE INCENDIA BODEGA DE COQUE EN LA REFINERÍA

La tarde de este jueves 9 de abril se registró un incendio al interior de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), el siniestro se originó en la bodega de coque, área vinculada al manejo de subproductos del proceso de refinación.

En redes sociales circularon videos donde se observan llamas y densa columna de humo negro, y hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan personas l3sion4das ni fallecidas, mientras continúan las labores para controlar la situación.