ACUSAN A LAYDA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA DISFRAZADA DE LEGALIDAD Y DE PONER EN RIESGO A MUJER EMBARAZADA EN PRISIÓN

Al exigir un “¡Ya basta de fabricar culpables!”, actuar con apego a los derechos humanos y no a consignas políticas, el colectivo Ley Sabina Campeche acusó a la gobernadora Layda Sansores de persecución política disfrazada de legalidad en vez de justicia y de poner en riesgo la vida de Yahari Brito, quien fue detenida en el 8M, está embarazada y cumplió un mes de un proceso viciado que derivó en una injusta prisión preventiva oficiosa, pues antes la señaló y amenazó públicamente en su Martes del Jaguar.

A través de una publicación en su sitio oficial, la agrupación reprobó que esta situación se dé a pesar de que el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales menciona que las embarazadas pueden llevar su prisión preventiva en domicilio, pero “la Fiscalía no está actuando en búsqueda de justicia, ni para asegurar las mejores condiciones posibles de una mujer embarazada, sino para sostener una mentira que reta la lógica”.

Y agrega: “La declaración de la única policía que ubica a Yahari en el lugar, relata una supuesta persecución de 40 minutos para recorrer sólo 500 metros: donde Yahari se cambia de ropa mientras esquiva a otros activistas y oficiales de policía”.

Y sostiene “la realidad: videos de medios locales demuestran que Yahari ni siquiera estaba en el lugar de los hechos; de nuevo, las bodycam no estaban disponibles, tal como sucedió en detenciones arbitrarias previas, incluyendo la de nuestro representante estatal y la del rector de la Universidad”.

Recrimina que Yahari fue hospitalizada 3 días debido a complicaciones de su embarazo causadas por las condiciones inhumanas del Cereso, y subrayó: “La prisión preventiva oficiosa es, en este caso, una sentencia de tortura para una mujer embarazada”.

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