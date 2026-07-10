DESAFÍA LAYDA NORMAS DE MORENA AL SEGUIR PROMOCIONANDO A PABLO
A pesar de que la convocatoria interna de Morena prohíbe a funcionarios, incluyendo a gobernadores, promocionar públicamente a algún aspirante a candidato, la gobernadora Layda Sansores continúa haciendo campaña a favor de Pablo Gutiérrez.
Durante un evento público, la mandataria expresó: “Hicimos equipo con nuestra presidenta, como siempre lo hacemos, como dicen, con todos los niveles municipales, en fin, y quien estaba de presidente del Carmen, Pablo, que hoy es coordinador del Estado, hizo 40 canchas él solo, ¿no?…”.
Así, Layda Sansores destacó el trabajo realizado por el hoy coordinador estatal cuando fue alcalde de Carmen, y rompió una vez más la imparcialidad exigida por el partido oficial, pues ya ha hecho otros pronunciamientos en este sentido.