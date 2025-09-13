NO APTOS 10 SALONES EN LA SECUNDARIA FEDERAL 7: INIFEEC

⏺ REHABILITACIÓN INTEGRAL COSTARÍA HASTA 7 MDP Y SE BUSCAN RECURSOS ADICIONALES

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (Inifeec), Ricardo López Blanco, informó que ya se cuenta con un dictamen técnico sobre las condiciones estructurales del edificio principal de la Escuela Secundaria Federal 7, el cual presenta serios daños en losas y elementos estructurales, ante lo cual 10 salones no están en uso.

Explicó que el diagnóstico, elaborado en conjunto con el Colegio de Ingenieros, incluyó estudios topográficos, de laboratorio e infraestructura, y determinó la necesidad de una intervención integral. “El plantel en cuestión es un edificio tipo U-2C de dos niveles con 10 aulas, actualmente fuera de uso por el riesgo que representa para la comunidad escolar”, detalló.

López Blanco estimó que el costo para la rehabilitación oscila entre los 5 y 7 millones de pesos, monto que rebasa el presupuesto ordinario programado para este año, ante lo cual se trabaja con la Secretaría de Educación para gestionar recursos extraordinarios para atender la obra en el corto plazo.

“Es un caso completamente atendido en el sentido técnico: ya sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Lo que falta es el recurso, que veo difícil se pueda concretar en este 2025, pues los presupuestos son planeados desde principios de año, pero estamos buscando alternativas”, señaló.