EL GOBIERNO DE TLAXCALA PAGA CASI 400 MIL PESOS EN MURALES PATRIOS CON HÉROES DE SEIS DEDOS Y ÁGUILA ESTADOUNIDENSE; CORRIGIERON ERRORES

Tlaxcala.- Sobre dos de los edificios más representativos del patrimonio histórico: El Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados del Estado, fueron colocados tres murales de gran formato que costaron al Gobierno de Tlaxcala 381 mil pesos, con personajes alusivos a la Independencia de México que tenían 6 dedos, águila y serpiente mutiladas y águila calva que es sello oficial de Estados Unidos.

La erogación se realizó a través de la Secretaría de Turismo, y las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales y desembocaron en un episodio más de burlas contra Tlaxcala y los tlaxcaltecas.

En uno de los murales estaba impreso el escudo nacional con el águila y la serpiente mutiladas y, el colmo, un mural más con un águila calva, ave nacional y sello oficial de Estados Unidos, en sustitución del águila real mexicana.

El miércoles, en conferencia de prensa, el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, cuñado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, justificó el error con el argumento de que fueron elaborados con Inteligencia Artificial (IA), y culpó a la empresa Atayde, con la que el Gobierno de Tlaxcala contrató la decoración exterior de las fiestas patrias.

-¿Quién fue el responsable de autorizar y supervisar estas lonas antes de colocarlas?, se le preguntó.

-Este fue un error de la empresa que llevó a cabo la impresión de estos murales de gran formato. Ellos nos dan a conocer, para la autorización, el render, se autoriza el render. Cuando ponen el gran mural tienen estos errores.

Arguyó que la empresa envió un boceto digital en tamaño carta, el cual, según él, estaba correcto y sin ningún error, pero las fallas ocurrieron posteriormente.

“Se está viendo administrativamente la sanción porque esto no puede suceder, es como si se hace una obra y el techo tiene una grieta, entonces debe haber sanciones. Hay fianzas y se va a generar la parte administrativa. Fue incorrecto el error que tuvo esta empresa”.

Detalló que cada mural tuvo un costo de 127 mil pesos y que su reposición y corrección, tras los errores, fue responsabilidad de la empresa.

-¿Y no identificaron que era un águila calva y que otra águila no tenía cabeza?, se le interrogó.

-No, ahí no venían, insisto, a nosotros nos mandan los rendes y se aprueban. Ahí no venían esos errores, pero cuando ellos mandan a hacer y ocuparon inteligencia artificial, vienen esos errores, respondió.

En el Palacio de Gobierno fue colocado un mural en el que los héroes de la Independencia tenían seis dedos.

Mientras que en el Palacio Legislativo, en los extremos izquierdo y derecho, colocaron dos murales de gran formato; uno tenía un águila calva, símbolo nacional y sello oficial de Estados Unidos, mientras que en el otro había impresa la bandera mexicana, pero con el águila y la serpiente sin cabeza.

Todos los murales de gran formato fueron corregidos y sustituidos, y según el cuñado de la gobernadora el cambio no tuvo ningún costo extra para el Gobierno estatal.

Vía: El Universal.