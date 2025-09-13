sábado, septiembre 13, 2025
PRESUME MARCELA MÁS 86.2 MILLONES DE PESOS EN 91 VEHÍCULOS NUEVOS, PERO SON RECURSOS FEDERALES

user editor

Tras dar el banderazo a las nuevas patrullas, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, informó que los 91 vehículos costaron 86 millones 276 mil 940 pesos provenientes del Gobierno Federal, a través de los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

