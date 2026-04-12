“EN VEZ DE PECES, SACAMOS LODO”: PESCADORES DENUNCIAN CONTAMINACIÓN EN EL LITORAL

Pescadores de Champotón denunciaron que, aunque en un inicio los derrames de hidrocarburos no afectaron directamente la zona, actualmente enfrentan el impacto de corrientes marinas contaminadas y acumulación de lodo que ha perjudicado su actividad desde hace más de dos años. Aseguraron que esta situación la atribuyen a los trabajos de perforación en el lecho marino realizados por Petróleos Mexicanos, lo que ha provocado que las especies se alejen de la costa y se refugien en aguas más profundas, donde la contaminación no las afecte.

Indicaron que el problema se ha agravado con el tiempo, pasando de pequeñas cantidades de sedimento a niveles críticos, con acumulaciones de más de un metro de lodo en el fondo marino, lo que ha hecho imposible la captura, ya que las redes extraen únicamente lodo. Ante este escenario, advirtieron que analizan interponer una demanda contra la empresa responsable y comenzaron a organizar un frente que agrupa a cerca de mil 500 pescadores, con el objetivo de sumar a comunidades como Villamadero, Seybaplaya y la capital del estado, al considerar que la afectación abarca toda la costa campechana.