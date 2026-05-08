¡SOS! LOMITO LLEVA 3 DÍAS EN ZANJA DEL PASAJE DE LA FIDEL VELÁZQUEZ; SIN RESPUESTA A REPORTES AL NÚMERO DE EMERGENCIAS: VECINOS

San Francisco de Campeche.- Durante más de tres días, un lomito callejero ha permanecido dentro de la zanja del pasaje de la unidad habitacional Fidel Velázquez, sin que hasta el momento alguna autoridad tome cartas en el asunto, pese a que vecinos ya avisaron al número de emergencias.

Pese a esta indiferencia, residentes esperan que pronto sea rescatado el ejemplar canino, que muestra delgadez y es de color amarillo, y que apenas tiene un pequeño espacio para moverse y evitar que el agua sucia del lugar lo moje.