EXTRABAJADOR GANA DEMANDA LABORAL PERO INTENTAN EVADIR EL PAGO

José Eduardo, extrabajador de la empresa Remson Soluciones, denunció públicamente que después de más de un año de juicio laboral finalmente obtuvo una resolución a su favor, aunque acusó que la compañía intentó evitar el pago correspondiente mientras retiraban vehículos de las instalaciones.

El exempleado aseguró que el conflicto comenzó luego de la muerte de su hijo de cuatro meses de edad, situación por la cual la empresa le pidió ausentarse temporalmente. Sin embargo, al regresar a laborar le informaron que ya no requerían de sus servicios y posteriormente intentaron obligarlo a firmar una baja voluntaria para evitar el pago de liquidación.

Tras negarse a firmar documentos que no comprendía completamente, decidió acudir a Conciliación y Arbitraje para iniciar una demanda laboral. Según relató, el proceso se prolongó durante un año y cuatro meses debido a que, afirmó, el propietario nunca daba la cara y constantemente prometía resolver el pago sin cumplirlo.

José Eduardo señaló que al acudir recientemente a las instalaciones de la empresa para ejecutar el procedimiento derivado del fallo judicial, permanecieron cerca de una hora esperando mientras observaban cómo comenzaban a sacar camionetas y otros bienes del lugar.