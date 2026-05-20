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MEDINA FARFÁN EXIGE JUSTICIA POR MORTANDAD DE ABEJAS EN CAMPECHE

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche, Ricardo Medina Farfán, denunció la falta de respuesta oportuna por parte de autoridades ambientales estatales y federales ante la mortandad masiva de abejas registrada en las comunidades de Suctuc y Crucero Oxá.

Recordó que desde 2023 fueron presentadas denuncias formales acompañadas de pruebas sobre estos hechos; sin embargo, acusó que las autoridades han mostrado lentitud y falta de voluntad para actuar. Además, señaló que los afectados tuvieron que recurrir a amparos para obligar a las instancias gubernamentales a realizar las investigaciones correspondientes.

Como parte de este proceso, en las próximas semanas se desarrollarán audiencias dentro de una carpeta judicial iniciada ante la Fiscalía de Delitos Ambientales del Estado de Campeche y dijo que por primera vez existe la posibilidad de que se haga justicia y se castigue a los responsables, al considerar que las pruebas presentadas son contundentes. 

Advirtió que el problema no solamente afecta a las abejas, sino también a la salud de las comunidades expuestas diariamente a plaguicidas utilizados en cultivos cercanos.

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