APICULTORES ABANDONAN ACTIVIDAD EN #CAMPECHE POR CAÍDA DEL PRECIO DE LA MIEL

El director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Campeche, Juan Martínez Hernández, reconoció que el número de apicultores en la entidad disminuyó considerablemente durante los últimos años, pasando de 10 mil a siete mil y unas 370 mil colmenas distribuidas en el estado, debido a la caída internacional en el precio de la miel, afectando principalmente a pequeños productores.

Explicó que el desplome del precio internacional de la miel, que pasó de 3 mil 800 dólares a cerca de 3 mil dólares, provocó que muchos apicultores con apenas 15 o 20 colmenas abandonaran la actividad. Indicó que quienes mantienen más de 100 colmenas continúan trabajando debido a que ya consideran la apicultura como una actividad económica formal.

Ante ello, destacó que actualmente se impulsa la capacitación para mejorar el manejo de colmenas, la cosecha y el cambio anual de abejas reinas, lo que permitiría aumentar la población de abejas y elevar la producción. Asimismo, explicó que las lluvias registradas durante abril y principios de mayo favorecieron la floración de diversas plantas y ayudaron a prolongar el periodo de cosecha en varias regiones del estado, lo que podría beneficiar la producción de miel este año.

Alertó que la tala de árboles, la deforestación, las quemas indiscriminadas y el uso excesivo de pesticidas son los principales riesgos para las abejas y la actividad apícola, cuyas prácticas son realizadas principalmente por productores agrícolas y ganaderos, provocan el deterioro de los suelos y afectan directamente la polinización y el equilibrio ambiental.