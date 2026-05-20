 SEDUC PROPONE TERMINAR CICLO ESCOLAR EL 26 DE JUNIO

El titular de la Secretaría de Educación de Campeche (SEDUC), Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, informó que se va a proponer adelantar el cierre del ciclo escolar al próximo 26 de junio, medida que sería aplicada principalmente por las altas temperaturas registradas en la entidad y por las actividades relacionadas con el Mundial.

Aclaró que las facultades para autorizar modificaciones al calendario escolar corresponden al Ejecutivo Estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román, conforme a lo establecido en la legislación vigente, misma que plantearán en los siguientes días para su aprobación oficial.

Además, recordó que el viernes fue autorizado como día inhábil para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades por el Día del Estudiante.

Señaló que las escuelas particulares podrán decidir si mantienen el calendario escolar original hasta el 15 de julio, ya que cuentan con autonomía para ajustarse a sus propios tiempos, siempre y cuando cumplan con los planes y programas de estudio establecidos oficialmente.

Sarmiento Maldonado detalló que en los próximos días comenzaría a aplicarse una reducción en los horarios de salida, pasando de la una de la tarde a las 12 del día en algunos niveles educativos, debido al incremento de temperaturas en Campeche.