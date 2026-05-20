“PEMEX CONDENA A CARMEN A LA MISERIA”: HERNÁNDEZ MACDONALD ESTALLA POR APLAZO DE PAGOS

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, calificó como “la decisión más cobarde e irresponsable de la historia, el que el gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex), aplazaran hasta el año 2033 el pago de más de 250 mil millones de pesos a proveedores y contratistas de Carmen.

Acusó al gobierno de Morena de actuar con hipocresía al hablar del rescate del sureste mientras, según dijo, condena a la principal ciudad petrolera del país a una crisis profunda. Sostuvo que el aplazamiento no se trata de un ajuste administrativo, sino de una estrategia para que Pemex “maquille sus números” y simule estabilidad financiera, mientras las empresas locales son llevadas al colapso económico.

Aseguró que la medida, reflejada en la cuenta pública de 2025, representa un golpe devastador para Ciudad del Carmen y para cientos de empresarios que, afirmó, continúan esperando pagos correspondientes a trabajos ya realizados. Además, acusó que tampoco fueron liberadas las Copades pendientes de 2024, pese a las promesas hechas al sector empresarial carmelita.

El diputado advirtió que las consecuencias ya comenzaron a sentirse con el cierre de negocios, despidos masivos, hoteles vacíos y transportistas en crisis financiera, y que la situación está destruyendo el tejido social de Ciudad del Carmen, empujando a miles de familias a la incertidumbre económica.