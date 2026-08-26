miércoles, agosto 26, 2026
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NO DESCARTAN EN MORENA INICIAR PROCESO PARA EXPULSAR A ROCHA; “TOMÓ UNA DECISIÓN UNILATERAL”: CITLALI HERNÁNDEZ

Al recalcar que el gobernador con licencia ahora indefinida Rubén Rocha Moya tomó la decisión unilateral de regresar “que no compartimos, pues se le está investigando por delitos de los que se le acusan”, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no descartó que la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido inicie un procedimiento para expulsarlo.

Los órganos internos del partido decidirán, y la Comisión de Justicia seguramente tendrá una valoración, subrayó.

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