FAMILIA DE MOTOCICLISTA PIDE JUSTICIA TRAS FATAL ACCIDENTE 

Escárcega, Campeche.– Familiares de Rubén López Pérez, de 45 años de edad, exigieron justicia luego de que el motociclista falleciera este martes en el Hospital General, horas después de haber ingresado por las lesiones que sufrió en un accidente registrado sobre la carretera Francisco I. Madero-Domingo.

De acuerdo con sus familiares, Rubén circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un camión repartidor de refrescos, cuyo conductor presuntamente no se detuvo tras el percance y continuó su marcha.

Señalaron que, ante lo ocurrido, el vehículo fue seguido hasta el ejido Francisco I. Madero, donde lograron ubicarlo y tomar fotografías de la unidad que presuntamente estuvo involucrada.

La familia informó que Rubén era padre de cinco menores de edad, quienes ahora enfrentan la pérdida de su padre, por lo que solicitaron a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos. Los familiares pidieron que el caso no quede impune y que el presunto responsable responda conforme a la ley por la muerte del motociclista.