“SI UNO LOS SOLAPA SE VUELVE CÓMPLICE”: PABLO GUTIÉRREZ LANZA MENSAJE SOBRE ROCHA MOYA

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-Negó ser el candidato de la gobernadora Layda Sansores y aseguró que no tiene “madrina ni padrino”.

El coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, afirmó que quienes incurran en actos indebidos no deben ser protegidos por el movimiento, al ser cuestionado sobre Rubén Rocha Moya.

“Si uno los solapa se vuelve el cómplice, no estamos para eso”, expresó Gutiérrez Lazarus, al señalar que respaldar a personas que dañan la confianza ciudadana genera desesperanza y afecta la imagen del proyecto político.

Aunque dijo que lo de Rocha Moya corresponde a otra entidad, sostuvo que cualquier persona señalada por un comportamiento indebido debe responder ante las autoridades.

El también exalcalde de Ciudad del Carmen señaló que dentro de cualquier organización pueden existir personas con diferentes conductas y aseguró que quienes afecten al movimiento no representan sus principios.

Cuestionado sobre si es el candidato de la gobernadora Layda Sansores San Román, Gutiérrez Lazarus rechazó esa versión y afirmó que su trayectoria proviene del trabajo directo con la ciudadanía. “Soy del pueblo, vengo haciendo una labor de tierra, de a pie, sin padrinos, sin madrinas”, declaró.