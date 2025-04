CAÍDA DE HASTA 60 POR CIENTO EN VENTAS EN EL #AFA, REVELAN

Ni el Covid-19 ni la reforma energética “golpearon” tanto la economía como Pemex

Sergio Martínez Herrera, locatario del Mercado Público “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), lamentó que ni la reforma energética del 2013, ni la pandemia causada por el Covid-19 golpearon tanto la economía del sector comercial, como lo está haciendo la crisis generada por la falta de pago de Pemex, ante lo cual él y varios compañeros registran caída de hasta 60% en ventas.

Y agregó: “No sabemos si realmente Pemex no ha terminado de pagar o no ha pagado, o si las empresas no liberan recursos por temor a que no haya más contratos, pero la economía no circula en la Isla desde diciembre del año pasado”.

Martínez Herrera puntualizó que “no necesitamos ser economistas o especialistas en la materia de economía, pues con el monto de venta medimos, de ahí la urgencia de convertir a Carmen en destino turístico”.