miércoles, agosto 26, 2026
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AHORA EL INE QUIERE CONVERTIR LA IRONÍA, LA CRÍTICA Y EL CUESTIONAMIENTO INDIRECTO EN FALTAS ELECTORALES, ALERTAN

-“Así empieza la mordaza, disfrazada de metodología técnica”: Denis Meade

Con sus Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas, el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende convertir la ironía, el sarcasmo, la crítica y hasta el cuestionamiento indirecto en faltas electorales, por lo cual cualquier comentario incómodo podría terminar bajo vigilancia, evaluación o censura.

Al respecto, la conferencista y activista ciudadana Denise Meade Gaudry alertó que “Así empieza la mordaza: disfrazada de metodología técnica. El INE está cruzando la línea, pues pretende convertir la crítica en expedientes de censura. El artículo 6 constitucional protege la libertad de expresión y prohíbe la inquisición sobre las ideas; el artículo 7 garantiza difundir opiniones sin censura previa”.

Y recalca: “No somos espectadores ni porristas. Sinaloa y Puebla ya mostraron el camino: ciudadanía organizada. ¡Esta mordaza no va a pasar!”.

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