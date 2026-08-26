“YA LE DIJIMOS QUE LA QUITEN”; ORDENA EL INAH A ADDA SOLÍS QUE RETIRE SU PUBLICIDAD DEL PARQUE PRINCIPAL

La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche, Adriana Velázquez Morlet, reveló que ya le pidió a la Secretaría de Turismo, a cargo de Adda Solís Peniche, que quite el anuncio que instaló en el parque principal.

Como se recordará, la dependencia a cargo de Solís Peniche instaló en dicho lugar un promocional con el slogan “Ruta sol y playa”, pese a las prohibiciones establecidas en el Reglamento de Imagen Urbana de Campeche, que señalan no se pueden colocar mamparas ni estructuras con anuncios publicitarios en zonas patrimoniales del Centro Histórico.

Cuando el reportero comentaba que la Secretaría de Turismo colocó una mampara, Velázquez Morlet atajó: “Ya le dijimos que la quiten”.