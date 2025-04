EN SUS DOS VISITAS SHEINBAUM HA SIDO OMISA ANTE LAS PETICIONES DE POLICÍAS Y EXPOLICÍAS: PEDRO ARMENTÍA

Quieren ver pisoteados y desesperados a esos elementos, critica

El diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, lamentó que ya van dos veces que viene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y las dos veces desconoce, no pone atención ni da respuesta, ha sido omisa ante las peticiones de policías y expolicías de Campeche, quienes ya cumplieron un año de que fueron despedidos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).



Dijo que muchos de los expolicias han intentado buscar empleo en empresas de seguridad privada, y les responden que tienen prohibido contratar a gente que haya pertenecido a las filas de la SPSC, lo cual es una persecución personal.



“Lo que quieren es verlos pisoteados, sin ningún ingreso, en una etapa de desesperación y eso no es válido. Ya las personas que despidieron que lleven su causa jurídica, su proceso legal pero sin tener esta persecución personal”, sostuvo.



Armentía López dijo esperar que no sea la gobernadora Layda Sansores ni Marcela Martínez Muñoz quienes estén detrás de esta situación, sino funcionarios de segundo nivel, aquellos mandos que no supieron llevar un operativo y mintieron a sus superiores, como Yosafat (García Villalpando) o Víctor Hugo Sánchez Ortiz, de Asuntos Internos, que están dedicados a hacer videítos en lugar de atender la problemática en materia de seguridad.

El legislador expresó que son estos mandos quienes visitan a las empresas de seguridad privada, para exigir que no contraten a ningún elemento policiaco.

Aseveró que no dejarán de insistir en que están violentando los derechos humanos de muchísima gente.

VIDEO