“TU SOBRINO Y SOBRINA TRABAJARON PARA ALITO”: TUNDEN A LAYDA SANSORES EN REDES TRAS ATACAR A LA OPOSICIÓN
La gobernadora Layda Sansores San Román recibió una ola de críticas en redes sociales luego de compartir una publicación, tras las declaraciones del dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, quien acusó a su administración de emprender una persecución política contra funcionarios y exfuncionarios de oposición.
Lejos de respaldar el mensaje de la mandataria, decenas de usuarios respondieron con comentarios cuestionando su postura y recordándole tanto su pasado político como los vínculos de familiares con el PRI empezando por su padre Carlos Sansores Pérez.
Entre las respuestas que más llamaron la atención se encuentran: “Ya sabe que va a perder”, “¿Y cuándo te aliaste con priístas? Chécame eso por fa”, “Si tu sobrino y sobrina trabajan para Alito, jaja” y “No se muerde la mano que le dio de comer”.
Otros usuarios aprovecharon la publicación para comparar a Morena con el partido que durante años criticó. “Morena es el nuevo PRI”, “Más bien Morena es el PRI”, “Mugrena es el PRI” y “El burro hablando de orejas”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la caja de comentarios.
Las críticas continuaron con expresiones como: “Jajaja, no tenga miedo señora”, “Como le dijo una vez Adela Micha, ay por favoooor Layda”, además de usuarios que le recordaron su trayectoria política al escribir: “Ahhh, entonces ahí aprendió”.