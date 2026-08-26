¡ESCÁRCEGA SE QUEDARÁ 10 HORAS SIN LUZ ESTE SÁBADO!

Escárcega.- El próximo sábado 29 de agosto de este año será suspendido el servicio de energía eléctrica en el Municipio de Escárcega, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por trabajos de mantenimiento preventivo al transformador de potencia T3 de la Subestación.

La empresa anunció que los trabajos son necesarios para garantizar un servicio más seguro y confiable, sobre todo ante condiciones como lluvias, descargas atmosféricas y contaminación, factores que pueden afectar el funcionamiento de la infraestructura.

El transformador T3 alimenta los circuitos de 13 mil 200 volts, correspondientes a los circuitos 4010 Escárcega, 4020 La Chiquita y 4030 Miguel Alemán.

Las labores serán coordinadas por la Agencia Escárcega, como parte del proceso de distribución y mantenimiento de la red eléctrica, para prevenir fallas y mejorar la calidad del suministro.