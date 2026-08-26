GOBIERNO ESTATAL LICITARÁ TEATRO POR 600 MILLONES DE PESOS; DE AHÍ SALDRÍA PARA FINANCIAR LA CAMPAÑA DE PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS

El Gobierno del Estado de Campeche licitará la construcción del Centro Cultural y Artístico de Campeche, conocido como Teatro del Jaguar, una obra con un presupuesto estimado de 600 millones de pesos que será edificada en el área del Foro Ah Kim Pech. La convocatoria publicada establece el procedimiento para la contratación de los trabajos.

La licitación ha despertado críticas al tratarse de una de las obras de mayor inversión anunciadas por la administración de Layda Sansores San Román en la recta final de su gobierno y a poco más de un año del proceso electoral de 2027, por lo que el recurso estaría siendo desviado para cubrir la campaña de su candidato virtual Pablo Gutiérrez Lazarus.

El proyecto también ha generado cuestionamientos no solo por el monto de la inversión y por el impacto que tendrá en las actividades tradicionales de la capital campechana, ya que la construcción obligó a reubicar las ferias de San Román y San Francisco y también pone en incertidumbre la realización del Carnaval en su sede habitual. Además, durante comparecencias oficiales se informó que el nuevo recinto tendría una capacidad limitada para alrededor de tres mil asistentes.