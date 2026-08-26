miércoles, agosto 26, 2026
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MEJORA LA CFE SU SERVICIO EN PICH O HABRÁ PROTESTA, ADVIERTEN; MEDIO POBLADO PADECE “BAJONES” TODO EL DÍA

-“YA ES MUCHO; EXIGIMOS SOLUCIÓN”

Hugo Vivas, representante de los pobladores de la Junta Municipal de Pich acudió a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que la mitad del poblado llevan cerca de 5 meses con “bajones” de energía, por lo que cansados del pésimo servicio metieron un oficio hace 2 meses firmado por las autoridades.

Reveló que le aseguraron que mañana la empresa hará una evaluación de los transformadores para reacomodarlos y distribuir bien el servicio, además de instalar uno nuevo, y que el ajuste sería el próximo lunes.

“Somos más de 600 los afectados, medio poblado, si no nos hacen caso, tomaremos otra medida por acordar, pues al parecer eso es lo que le gusta a la CFE, ya aguantamos y exigimos una solución”, advirtió.

Hugo Vivas explicó que las deficiencias en el servicio eléctrico impiden conservar medicinas para niños y adultos mayores principalmente, y los electrodomésticos corren el riesgo de descomponerse por la inestabilidad en el voltaje “que hay todo el día, todos los días”.

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