CASI 100 MUERTOS Y CIENTOS DE DESAPARECIDOS POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA ENTRE NEPAL Y EL TÍBET

Al menos 98 personas murieron y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto hoy miércoles, después de que repentinas inundaciones y un enorme deslizamiento de tierra (en el puerto de Gyirong) afectaran ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.

La mayoría de las víctimas se concentra en Nepal, donde han sido recuperados 95 cuerpos sin vida.

El balance oficial realizado por la Oficina del Primer Ministro nepalí detalla que los cuerpos no han sido identificados, y que se desconoce el paradero de 484 turistas (391 extranjeros y 93 nepalíes), además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Las autoridades recopilan información para determinar el alcance de la tragedia.

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