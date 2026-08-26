miércoles, agosto 26, 2026
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DESDE ENERO ANDA EL DINERO PARA RECUPERAR LO QUE EMPEÑÓ EN EL MONTEPÍO; “NO PAGARÉ NI UN PESO MÁS”, ADVIERTE

-QUE EL GERENTE O “EL MERO BUENO” DÉ LA CARA PARA AVISAR CUÁNDO ABRIRÁN

El usuario del Monte de Piedad, Esteban Calán, exigió que el gerente de la sucursal o “el mero bueno” dé la cara para recuperar sus pertenencias, pues desde enero venció su plazo y anda el dinero para pagar porque no ha podido realizar el trámite pertinente.

Así, tras 10 meses de huelga en el Montepío, Esteban Calán fue directo: “Que diga cuándo va a abrir, o usará luego la artimaña de que hay que pagar extra porque desde enero venció el plazo, lo cual no puede ser posible, pues debe cancelar por la protesta, y no pagaré en el banco porque eso no garantiza que recupere de inmediato mis cosas”.

Desde enero ando el dinero que traje para pagar, en espera de que abran para retirar mis cosas, pero no voy a pagar nada extra, pues yo no fallé, aseveró.

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