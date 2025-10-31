viernes, octubre 31, 2025
Lo último:
Locales

ANTE CRÍTICAS A SU JEFA, EL VOCERO WALTHER ASEGURA QUE EL USUARIO NO PAGARÁ MÁS DE 18 PESOS AUNQUE ABORDE 3 Ó 4 CAMIONES; ADMITE INEFICIENCIA

Al asegurar que lo más que pagará el usuario del sistema Ko’ox será 18 pesos, por lo tanto, si hay que abordar un tercer o cuarto camión no se pagará nada más, el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, le dio la razón al encono ciudadano, que se ha traducido en duras críticas a la gobernadora, al reconocer que ha faltado información, una campaña de comunicación, que es su responsabilidad.

A manera de justificación, acusó que hay quienes están mal informando porque quieren sacar raja política, pero, insistió, no se pagará más de 18 pesos, y recalcó que aún no está implementado el sistema.

También te puede gustar

Tremendo alboroto por moto robada

Reanudarán venta de pirotecnia del 29 al 31 de diciembre

QUITAN SELLOS EN TRABAJOS DEL TREN LIGERO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *