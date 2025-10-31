ANTE CRÍTICAS A SU JEFA, EL VOCERO WALTHER ASEGURA QUE EL USUARIO NO PAGARÁ MÁS DE 18 PESOS AUNQUE ABORDE 3 Ó 4 CAMIONES; ADMITE INEFICIENCIA
Al asegurar que lo más que pagará el usuario del sistema Ko’ox será 18 pesos, por lo tanto, si hay que abordar un tercer o cuarto camión no se pagará nada más, el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab, le dio la razón al encono ciudadano, que se ha traducido en duras críticas a la gobernadora, al reconocer que ha faltado información, una campaña de comunicación, que es su responsabilidad.
A manera de justificación, acusó que hay quienes están mal informando porque quieren sacar raja política, pero, insistió, no se pagará más de 18 pesos, y recalcó que aún no está implementado el sistema.