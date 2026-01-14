OPINIÓN: LAYDA SANSORES, DE VENGANZAS Y FALACIAS -Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra

#Paseíllo

Un día antes de la detención del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, las páginas que reciben algún estímulo económico de parte del gobierno estatal campechano publicaron un boletín de prensa emitido por su oficina de propaganda, antes de Comunicación Social, donde aseguran que Layda Sansores pasará a la historia como la servidora pública que acabó con el desempleo en Campeche y logró su estabilidad social.

Nadie en la entidad cree que la arbitraria y desalmada detención de Abud sea una acción legal, fortuita y de combate al narcomenudeo sino más bien una venganza política de parte de la gobernadora en contra del ex rector con el que tenía una relación de confrontación y al que amenazó públicamente en su reality show “Martes de Jaguar “, amenaza que cumplió con su detención, la de su esposa y la de su chofer.

Abud Flores está recluido en el penal de Kobén y por la cantidad de estupefaciente que se le encontró o le sembraron deberá quedar en libertad en breve, pero seguirá un proceso ilegal en libertad, con todas las agravantes jurídicas, sociales y económicas que ello implica, solo por el hecho de hacer valer la autonomía de la UAC y tratar de darle dignidad al Alma Mater campechana.

El consejo universitario, mismo que perdió la honorabilidad, en la obscuridad, nombró como rectora a Fanny Guillermo Maldonado, y con ello se cierra el círculo para que la Universidad campechana sea una extensión del gobierno morenista y campo fértil para el adoctrinamiento de los jóvenes que allí cursan sus estudios y convertirlos en ciervos de la nación al servicio de la cuarta transformación.