DEVELAN RETRATO DE NOROÑA EN EL SENADO CON COSTO DE MÁS DE 27 MIL PESOS

El Senado de la República realizó la ceremonia para develar el retrato del senador Gerardo Fernández Noroña, correspondiente a su periodo como presidente de la Mesa Directiva, cargo que ocupó entre 2024 y 2025.

El acto protocolario se llevó a cabo en medio de críticas, principalmente en redes sociales, donde el legislador ha sido cuestionado por su desempeño parlamentario y por un estilo de vida que, señalan usuarios, contrasta con el discurso de austeridad que promueve Morena.

De acuerdo con reportes periodísticos, el retrato tuvo un costo de 27 mil 874 pesos y fue realizado a mano por la artista Aurora Argüello Gutiérrez.

Fernández Noroña también ha sido señalado por el uso de la sede legislativa para confrontaciones personales, como el episodio en el que un ciudadano fue obligado a ofrecerle una disculpa pública.