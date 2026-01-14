¡EL GOBIERNO VA TAMBIÉN POR LA UNACAR! REVELA LA ANUIES QUE UN FUNCIONARIO “INVITÓ” A LA RECTORA LAFFÓN A RENUNCIAR PARA EVITAR PROBLEMAS

En entrevista para el programa Aristegui Noticias, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Placencia, reveló que la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Laffón Leal, recibió una llamada de un funcionario de Gobierno “invitándola” a renunciar para evitar problemas, lo que no aceptó.



Señala que no identifican a una persona en específico, pero describe presiones similares en la otra universidad pública de Campeche: la UAC.