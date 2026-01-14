miércoles, enero 14, 2026
CUSA MÁYNEZ A LA GOBERNADORA DE SEMBRARLE DROGAS AL EXRECTOR JOSÉ “A”

A través de una publicación en su red social “X”, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MOCI), Jorge Álvarez Máynez, acusó a la gobernadora de Campeche de sembrarle drØg∆s al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José “A”, lo que calificó como deplorable.


Álvarez Máynez escribió: “Sembrarle drØg∆s para detener ilegalmente al rector de la Universidad Autónoma de Campeche es deplorable; un precedente que no puede ser consentido bajo ningún motivo. La podredumbre moral de la gobernadora de Campeche no conoce límites pero las instituciones deben ponérselos”

