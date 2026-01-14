LA UAC ES NUEVA VÍCTIMA DE UN GOBIERNO AUTORITARIO: FARFÁN; “TODO MUNDO ASUME QUE EXRECTOR FUE VÍCTIMA DE UN PAQUETAZO MÁS”

La salida del rector Abud de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) está originada en el conflicto político que tenía con el Gobierno Estatal, no tiene nada qué ver el cuidar el recurso de la institución o mejorar la calidad educativa, aseveró el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, y reiteró que todo se debió a un problema político-electoral, pues no permitió que diputados de Morena ingresaran la UAC a realizar foros, promover a sus candidatos y acosar a los estudiantes. “Esto molestó al Gobierno Estatal e hizo que fuera perseguido por la Policía y otros procesos legales para hacerlo a un lado”, subrayó.

En un video difundido en sus redes sociales, el dirigente tricolor afirmó que nadie en Campeche cree que haya sido correcto lo que ocurrió, “todo mundo asume que fue un paquetazo más, porque es una larga lista de personas que han sido perseguidas por ser incómodas para el Gobierno Estatal, que les ha abierto procesos legales para hacerlas a un lado”.

Qué terrible que un Gobierno no pueda resolver pacíficamente con la ley en la mano, armónicamente sus diferencias, qué terrible que tenga que acosar, inventar y perseguir con las policías, para hacer valer e imponer lo que quiere realizar, finalizó.

