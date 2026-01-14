miércoles, enero 14, 2026
Lo último:
Locales

DE NUEVO DESAIRA LA SECRETARIA DE TURISMO A LOS PERIODISTAS; ¿Y LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL ESTADO?

San Francisco de Campeche.- Desde que es secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, a Adda Solís Peniche se le ha vuelto costumbre desairar a los representantes de los medios de comunicación que intentan entrevistarla para conocer los avances y retrocesos en materia turística en la entidad, y saber si hay algún proceso penal contra su antecesor Mauricio Arceo Piña, a quien se le señaló de mala administración de recursos.


Abordada cuando salía del Palacio de Gobierno, café en mano y sin detener su apresurado andar hacia a la camioneta donde la esperaba el chofer, argumentó: “Voy corta de tiempo, convoco, gracias”.


Así, la empresaria restaurantera convertida por la gobernadora Layda Sansores en secretaria de Turismo, olvidó el trato amable y accesible que brindaba a los reporteros, a quienes además continuamente citaba para ofrecer conferencias de prensa, sobre todo cuando quedó al frente de la Canaco-Servitur Campeche.

También te puede gustar

¡SIGUE LA CENSURA! MANTIENEN CENSOR A TRIBUNA Y AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Asociación de madres solas esperan que, licencias de paternidad se extienda en todo el país

12 mil donadores de sangre en 2023

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *