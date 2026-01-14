DE NUEVO DESAIRA LA SECRETARIA DE TURISMO A LOS PERIODISTAS; ¿Y LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL ESTADO?

San Francisco de Campeche.- Desde que es secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, a Adda Solís Peniche se le ha vuelto costumbre desairar a los representantes de los medios de comunicación que intentan entrevistarla para conocer los avances y retrocesos en materia turística en la entidad, y saber si hay algún proceso penal contra su antecesor Mauricio Arceo Piña, a quien se le señaló de mala administración de recursos.



Abordada cuando salía del Palacio de Gobierno, café en mano y sin detener su apresurado andar hacia a la camioneta donde la esperaba el chofer, argumentó: “Voy corta de tiempo, convoco, gracias”.



Así, la empresaria restaurantera convertida por la gobernadora Layda Sansores en secretaria de Turismo, olvidó el trato amable y accesible que brindaba a los reporteros, a quienes además continuamente citaba para ofrecer conferencias de prensa, sobre todo cuando quedó al frente de la Canaco-Servitur Campeche.