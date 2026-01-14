PARA LA ANUIES, JOSÉ “A” SIGUE SIENDO RECTOR DE LA UAC: ABOGADO; “NO FUE RAZONABLE REMOVERLO DE INMEDIATO”

Al preguntar si suena razonable que una persona detenida por circunstancias diversas, hasta por un hecho de tránsito, sea de inmediato removida de su encargo o empleo, Edwin Trejo, abogado del exrector José “A”, reveló que apenas recupere la libertad, lo que confía ocurrirá hoy, su cliente valorará si tratará con el Consejo Universitario, dentro de los cauces legales universitarios, si fue procedente o legal la sesión y la causa para removerlo.



Reveló que para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), José “A” sigue siendo el rector, porque salvo el incidente que enfrenta, no había razón para que no cumpliera su periodo.