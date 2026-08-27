SENADORA ARREMETE CONTRA LAYDA SANSORES TRAS ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DE 50+1

La senadora Carolina Viggiano Austria criticó la presencia de la gobernadora Layda Sansores San Román en la toma de protesta de la asociación civil 50+1, capítulo Campeche, y calificó como “inadmisible y profundamente incongruente” que participara en un evento cuyo propósito es la defensa de los derechos de las mujeres.

A través de sus redes sociales, Viggiano, quien forma parte de 50+1 desde su fundación y preside el capítulo Hidalgo, afirmó que “una violentadora de mujeres” no puede utilizar la causa femenina como escaparate ni como un instrumento para limpiar su imagen.

La legisladora sostuvo que la defensa de los derechos de las mujeres exige congruencia, integridad y respeto, y concluyó su mensaje con la frase: “No simulación”.

La publicación fue difundida luego de que Layda Sansores San Román asistiera a la ceremonia de toma de protesta de Adriana Ortiz Lanz como presidenta de la asociación civil 50+1, capítulo Campeche.