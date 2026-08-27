Es una tentación recurrente de los gobiernos antidemocráticos y autoritarios el control de la libertad de expresión, la censura como práctica común para que no se difundan ideas adversas…

–Oigan, preguntó una vez don Memín, más con aires de intrigante profesional que de curiosidad ciudadana, ¿ya vieron la nueva tunda que le dieron en las redes sociales a la Tía gobernante, luego de que publicó en su perfil del “feis” que el partido tricolor y los guindas, son lo mismo? Literalmente le pegaron hasta debajo de la lengua” se mofó jocosamente.

–“No cabe duda, respondió en tono burlón doña Chela, que ‘chango viejo nunca aprende maroma nueva’ y que nuestra mandataria jamás va aceptar el terrible repudio popular de que goza. Cualquier cosa que ella opine, siempre se va enfrentar a un caudal de posturas en contra, la mayoría de las cuales llegan al grado del insulto y la ofensa personal”.

–“Por algo el Mesías de Macuspana llegó a calificar a esos espacios como ‘las benditas redes sociales’, porque manifiestan de manera muy clara el pulso ciudadano, o el sentir mayoritario de la sociedad, observó acucioso don Julián. No en balde una de las obsesiones de este régimen cuatrotero es ponerle frenos a esos espacios del internet. Quisieran controlar a ese mounstruo que tiene millones de cabezas, pero va ser difícil que lo consigan”.

–“Pues no se confíen tanto, sugirió el poeta Casimiro, no se olviden que la autoridad electoral ya está enviando notificaciones a los ciudadanos que se han atrevido a calificar como narco-partido a los guindas, y como narco-gobierno al régimen imperante. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿La cárcel? Pues si así fuera, de una vez que vayan poniéndose un segundo y hasta un tercer piso a los reclusorios existentes, porque no van a ser suficientes para albergar a todos los ciudadanos que opinamos lo mismo”.

–“Es una tentación recurrente de los gobiernos antidemocráticos y autoritarios el control de la libertad de expresión, la censura como práctica común para que no se difundan ideas adversas a lo que ellos ordenan, y creo que todos estamos siendo testigos de que esas prácticas ya lo está poniendo en práctica la llamada 4T”, recordó el bolero don Memín.

–“A estas alturas, opinó con cautela doña Chela, hay que pensar muy seriamente lo que uno puede publicar en las redes sociales. No vaya a ser un ataque contra el Gobierno, y que por eso nos vayan a enviar a la cárcel. Yo no tengo vocación de mártir, pero quiero que sepan que tampoco me van a controlar ni ordenar qué debo pensar y qué no. Por eso me gusta tirarle duro a la Tía cuando hace publicaciones como las que mencionó mi compadrito” puntualizó.

–“Celebro tu valor y tu compromiso con la democracia y la libertad de expresión, expresó don Julián. Y también quisiera que estas convicciones se expandan a toda la sociedad, y que nos convenzamos de que solamente votando en contra de ese régimen represor podremos tener una sociedad realmente democrática y libre. Ojalá que nunca olvidemos sus afrentas, para que apenas tengamos oportunidad se la cobremos con altos intereses” exhortó.