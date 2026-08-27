CIRCULA EN REDES: FAMILIA PÉREZ VÁZQUEZ CONCENTRA CARGOS Y BENEFICIOS EN EL GOBIERNO DE LAYDA: SOL CAMPECHE; ¿NEPOTISMO CON PREMIO INCLUIDO?

Una investigación difundida por Sol Campeche, con base en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, señala una presunta red de nepotismo, concentración de cargos y privilegios económicos dentro del Gobierno del Estado de Campeche.

El señalamiento involucra a varios integrantes de la familia Pérez Vázquez, ubicados en puestos directivos de la Secretaría de Educación, Oficina de la Gobernadora, Sistema DIF Campeche, Secretaría de Turismo y Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y detalla casos: Rodolfo Iván de Jesús Pérez Vázquez, director de área en la Secretaría de Educación: 58,935 pesos netos mensuales. Además, cuestiona la reducida diferencia entre sus percepciones brutas y netas.

También, Esperanza Amira de Jesús Pérez Vázquez, secretaria particular en la Oficina de la Gobernadora: 54,106 pesos netos mensuales, además de 133,090 pesos de aguinaldo, prima vacacional y vales de mercancía.

María Geraldina Pérez Vázquez, directora general de área del Sistema DIF Campeche, con 36,158 pesos netos de sueldo base, más de 297 mil pesos brutos en ingresos extraordinarios acumulados y 80,457 pesos de aguinaldo.

Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez, director general de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con 35,120 pesos netos mensuales, 80,887 pesos de aguinaldo y un pago único de 37,023 pesos por “perseverancia y lealtad”.

Luis Homero de Jesús Pérez Vázquez, director general en la Secretaría de Turismo: 28,778 pesos mensuales, además de prestaciones anuales.

En conjunto, la publicación sostiene que la presencia de familiares en áreas operativas, administrativas y de fiscalización apunta a una posible concentración de poder dentro de la estructura estatal, y cuestiona las diferencias en retenciones fiscales y la entrega de compensaciones extraordinarias, planteando la posibilidad de privilegios en el manejo del gasto público.